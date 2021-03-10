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Горняк22: В роддоме № 2 Барнаула 8 Марта родились девять малышей

Мар 10, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

Фото Андрей КАСПРИШИН

Международный женский день в барнаульском роддоме № 2 прошел в штатном режиме. Медики в привычном ритме отработали смену 8 Марта, в том числе врач акушер-гинеколог Анна Моисеева. В медучреждении она трудится с 2005 года.

– Для нас будни и праздники наравне. Новый год, 23 февраля, 9 Мая… разницы нет, роды никто не отменяет. Ситуации возникают разные, главное – быть к ним готовыми и сделать так, чтобы малыш был здоров и у мамы все обошлось без осложнений, – рассказывает Анна Моисеева.

Однажды за сутки благодаря ей на свет появились аж 32 малыша! Кстати своих ребятишек медик рожала здесь же. Признается, что часто просят принять роды близкие и друзья. Ведь знакомые глаза всегда облегчат боль и успокоят.

Под чутким руководством доктора 4 марта на свет появился Анатолий Андреев. Его мама Наталья стала мамой в пятый раз. Она говорит:

– Все мои малыши родились здесь. За процесс я спокойна, ведь меня окружают опытные медики, ставшие для нашей семьи друзьями.

1 марта малыш Валерий появился у Ольги Ярцевой. Как раз домой маму с ребенком выписали накануне Международного женского дня.

– Наш мальчик желанный и долгожданный, – говорит Ольга. – Тщательно подходили к выбору места, где буду рожать. Это мой первый ребенок. Волнения не избежать. Тем не менее я знала, что все будет хорошо, ведь рядом надежные специалисты.

Под окнами медучреждения ежедневно дежурят счастливые отцы с воздушными шарами и букетами цветов.

– Это еще ничего. У нас однажды и саксофон под окнами звучал. Так красиво было, – вспоминают медики.

Еще студенткой здесь родила дочь заместителя главного врача по медицинской части Елена Строганова. А после окончания института пришла  трудиться в это медучреждение. С тех пор прошло 30 лет.

– 8 Марта тоже была на боевом посту. На свет появились пятеро мальчиков и четыре девочки, в том числе двойня, – констатировала Елена Строганова.

Барнаул 

Алтайская правда

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