Горняк22: Глава алтайского Минздрава пояснил, почему лаборантам не платят ковидные

Врач клинической лабораторной диагностики из Благовещенской ЦРБ обратился к министру здравоохранения Алтайского края Дмитрию Попову с вопросом о ковидных стимулирующих выплатах. По его словам, не заплатили за четыре месяца – с ноября прошлого года.

«В конце сентября у нас открыли ковидный госпиталь. В связи с выходом постановления № 1762 сотрудникам лаборатории, которые работают с инфицированным материалом из госпиталя, перестали выплачивать ковидные выплаты с 1 ноября. Оплачивают только тем лаборантам, которые непосредственно забирают кровь у Covid-пациентов, а за работу с инфицированным материалом нет», — пояснил медик.

Министр ответил, что работники лабораторий не оказывают медицинскую помощь, а также не контактируют с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19). По новому постановлению правительства нет основания для осуществления специальной социальной выплаты.

«Министерством здравоохранения Алтайского края направлен запрос в Министерство здравоохранения РФ о разъяснении права работников лабораторий на получение специальных социальных выплат. До настоящего времени официальных разъяснений по данному вопросу не поступало», — разъяснил Дмитрий Попов.

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Алтайская правда