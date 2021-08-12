ГОРНЯК22 12.08.2021
Коронавирус

Горняк22: В сентябре уже могут зарегистрировать детский «Спутник V»

Горняк22
8 часов Ago

Вакцину «Спутник V» для подростков могут зарегистрировать уже к 15 сентября. Если не возникнет необходимость в проведении третьей фазы испытаний.

Как рассказал в интервью «Известиям» директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, сейчас идет подготовка второй фазы клинических испытаний.

Он отметил, что к 15 сентября детская вакцина уже может быть зарегистрирована. Однако есть вероятность, что появится необходимость в третьей фазе испытаний на выборке в 3 тыс. человек.

«Тогда мы, конечно, не успеем к сентябрю. Это меня сильно тревожит, так как сейчас, в период распространения индийского штамма, дети пойдут в школу, и могут быть проблемы сначала у детей, а потом у всех нас», — сообщил директор.

Гинцбург подчеркнул, что с момента регистрации «Спутник V» себя полностью оправдал и доказал эффективность.

Алтайская правда

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