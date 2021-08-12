ГОРНЯК22 12.08.2021
Коронавирус

Горняк22: Пока стабильно: 272 новых случая заражения ковидом за сутки в Алтайском крае

Горняк22
8 часов Ago

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 272 новых случая заражения короновирусной инфекцией. Выздоровело 152 человека, умерло — 24.

Больше всего заболевших в Барнауле – 93, Бийске – 51, Ребрихинском районе – 21 и Калманском районе – 10.

На 11 августа лечение в инфекционных госпиталях проходят 2 871 человек. Кроме этого, 507 человек с вирусной пневмонией также лечатся  в ковидных госпиталях. Среди них тяжелобольных – 735, подключено к аппаратам ИВЛ – 227. На амбулаторном наблюдении находятся 72 «бессимптомника» и 591 пациент с вирусной пневмонией.

Из 65121 заболевших ковидом: 15605 обнаружили у больных внебольничной пневмонией, 41079 – у заболевших ОРВИ, в 8437 случаях – бессимптомное течение.

Краевым Минздравом развернуто 4686 коек, из них к кислороду подключено 3492, с ИВЛ — 337. В резерве дополнительно имеются еще 1308 мест.

На утро 11 августа в крае от COVID-19 прививается 533 340 человек, в том числе: 114 392 получили первую прививку, 418 408 полностью привиты, еще 540 человек прошли повторную вакцинацию.

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Алтайская правда

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