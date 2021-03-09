Горняк22: Из-за пандемии в Европе упала рождаемость

Вынужденная самоизоляция во время пандемии привела в Испании и в ряде других европейских стран к резкому спаду рождаемости. Причинами этого называют нестабильное экономическое положение, безработицу и высокую смертность от ковида.

Так, в Испании уровень рождаемости в декабре и январе уменьшился на 22,6% по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом. По словам специалистов, пока этих данных мало, чтобы сделать точный прогноз на год, но уже понятно, что ожидается серьезный спад.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах Европы. В декабре в Италии количество рожденных детей снизилось на 21,6%, во Франции — на 13%, сообщают РИА Новости.

Среди основных причин такого спада называют безработицу и высокую смертность от коронавируса.

Алтайская правда