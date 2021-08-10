Горняк22: Цены на новостройки Барнаула впервые за год пошли вниз

Новостройки. Фото: Виталий Барабаш

Падение цен началось почти во всех сегментах рынка города с июля. В остальных наблюдается стагнация или несущественный рост

В Барнауле наблюдается небольшое снижение средней стоимости одного квадратного метра в сегменте строящихся квартир. Об этом сообщает Алтайский портал недвижимости.

На конец июля цена опустилась с 63,13 до 62,57 тысячи рублей.

Ресурс предполагает, что тенденцию формируют неходовые варианты, которые вынуждают продавцов делать скидку, а также падение спроса, о котором ранее уже заявляли строители.

Цены на новостройки Барнаула стали непрерывно повышаться с августа 2020 года, прибавив за это время 27%.

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