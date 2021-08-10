Горняк22: Главный эпидемиолог Алтайского края повторно привилась от COVID-19

Ирина Переладова Фото: кадр из youtube.com

Как и в первый раз, Переладовой поставили «Спутник V» – накануне она сделала второй укол. По словам эпидемиолога, повторная вакцинация прошла без осложнений

Главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова повторно привилась от COVID-19. Об этом сообщает телеканал «Вести-Алтай».

«Повторную вакцинацию я прошла «Спутником V». Как и прошлой осенью, так и сейчас, все прошло без осложнений», – рассказала она журналистам.

По словам Переладовой, повторную вакцинацию прошла вся ее семья – муж, дети и пожилые родственники.

Первый раз эпидемиолог вакцинировалась осенью 2020 года, став первым в регионе медиком-добровольцем. Тогда она также использовала двухкомпонентную вакцину «Спутник V».

Всего в крае, по последним данным регионального оперштаба, ревакцинацию прошли 515 человек.

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