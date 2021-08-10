Горняк22: Российские врачи попросили ускорить вакцинацию взрослого населения

Вакцинация от коронавируса Фото: Виталий Барабаш

По словам экспертов, коронавирусу при нынешних темпах мутации нужно еще два года для адаптации, чтобы научиться лучше обходить защиту и заражать больше детей

Специалисты призвали ускорить вакцинацию взрослых из-за возможного роста заболеваемости среди детей после начала учебного года, сообщает ТАСС.

«Скоро конец каникул. Препятствия, чтобы дети могли друг друга заражать, нет. С появлением более заразных штаммов это все может увеличиваться и увеличиваться», – рассказал врач-инфекционист Николай Малышев.

По словам врача Евгения Тимакова, чтобы избежать возможных вспышек заражений нужно быстрее вакцинировать взрослых. Если они будут привиты, выработается иммунитет, и дети не заболеют. Привитый может спасти в своем окружении до трех человек.

«Сейчас грудные дети болеют коронавирусом в 26 раз чаще, чем это было зимой в начале года. Вирус начал прикрепляться гораздо прочнее, и его нужно меньше, чтобы заразить человека», – объяснил он.

Ранее Роспотребнадзор разрешил россиянам снимать маски на улице. При этом глава ведомства напомнила, что в закрытых помещениях маски по-прежнему носить нужно.

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