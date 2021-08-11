Горняк22: Врач предостерег от опасного самолечения при коронавирусе

При заболевании коронавирусом не стоит заниматься самолечением и сильно стимулировать иммунитет. Это может спровоцировать опасный для жизни «побочный эффект», который закончится реанимацией.

По словам российского врача-хирурга, специалиста по организации здравоохранения Кирилла Ювченко, чрезмерные усилия при лечении коронавируса могут спровоцировать опасный цитокиновый шторм. Эта сильная иммунная реакция может вызвать серьезные побочные эффекты, и человек может оказаться в реанимации.

Врач отметил, что во всем необходимо золотая середина, чтобы не довести организм до ослабления. К примеру, для иммунитета полезны умеренные физические нагрузки. Если они чрезмерны, то лейкоциты «отправятся» в зону стресса, и организм станет уязвимым к инфекциям, пишет Лента.ру.

Алтайская правда