ГОРНЯК22 11.08.2021
Коронавирус

Горняк22: 19 человек с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

Горняк22
3 часа Ago

За минувшие сутки в Алтайском крае выявлено 274 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровел 191 пациент, умерло 19 человек, от COVID-19–16.

Большая часть заболевших зарегистрирована в Барнауле – 99, Бийске – 20, Заринске – 8, Новоалтайске и Первомайском районе – по 7.

На 10 августа находятся на лечении в ковидных госпиталях 2882 человека с коронавирусом и 528 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 746, подключено к аппаратам ИВЛ – 235.

Минздравом края развернуто 4686 коек, в резерве -1276.

В общей сложности в Алтайский край поступил 613 951 комплект вакцины против коронавируса. На утро 10 апреля прививается 526678 человек: 113 510 получили первую прививку, 412 653 полностью привиты. Еше 515 человек вакцинировались повторно.

Алтайская правда

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