Горняк22: Врач рассказал, чем опасен постковидный синдром

Постковидный синдром развивается далеко не у всех переболевших инфекцией. Однако он может появится даже у тех, которые перенес заболевание легко или в бессимптомной форме. Длительность этого синдрома в среднем длится 4–4,5 месяца.

По словам главного врача клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, у 70% пациентов с постковидным синдромом наблюдаются нарушения функций легких, пишет пресс-служба компании. Далее идет астеновегетативный синдром, нервное расстройство, проявляющееся утомляемостью, снижение концентрации внимания.

Также у 20–25% людей диагностируется поражение сердца и сосудов. Сталкиваются переболевшие и с нарушениями желудочно-кишечного тракта, печени и поджелудочной железы. Врач подчеркнул, что течение заболевания не имеет прямого влияния на развитие постковидного синдрома. Вирус активно размножается во внутренней оболочке сосудов, а дальше распространяется по всему организму. И сложно определить, что будет поражено. Однако чаще всего страдают уже давший сбой органы и системы.

Само заболевание может протекать в легкой или даже бессимптомной форме, но процессы повреждения эндотелия уже запустился. И в дальнейшем это может проявиться в виде тромбоза или других сосудистых поражений.

После заболевания целесообразно сдать клинический анализ крови и проверить гемостаз, чтобы исключить риск развития тромбоза.

Алтайская правда