Горняк22: В Алтайском крае выберут лучших молодых врачей

В Алтайском крае проведут конкурс на звание «Лучшего молодого врача». Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения края Дмитрий Попов.

Конкурс будет проводиться в два этапа: сначала произведут отбор кандидатов в медицинских организациях, затем краевая конкурсная комиссия оценит материалы участников и определит лучших.

Победителей конкурса выберут в следующих номинациях: «Лучший молодой врач-терапевт участковый», «Лучший молодой врач-педиатр участковый», «Лучший молодой врач-хирург», «Лучший молодой врач-акушер-гинеколог», «Лучший молодой врач-анестезиолог-реаниматолог».

В каждой номинации определят трех победителей. Между ними распределят призовой фонд в соотношении 50% — первое место, 35% — второй место, 15% — третье место.

К участию допускаются врачи, стаж работы которых не превышает более 10 лет, в том числе не менее 3 в организации, которая выдвигает врача на конкурс.

Конкурсная комиссия оценит молодых специалистов по различным критериям, среди которых статистические показатели за 3 года, наличие квалификационной категории, внедрение современных методов диагностики и лечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Алтайском крае начался прием заявок на предоставление грантов губернатора

Алтайская правда