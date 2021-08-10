Горняк22: Мнение эксперта: пока нет оснований вводить обязательную вакцинацию детей

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал об отсутствии необходимости массовой вакцинации детей и подростков.

Эксперт отметил, что даже после сертификации вакцины для детей необходимости в массовой вакцинации пока нет.

«Говорить о том, что даже после завершения клинических исследований необходимо переходить на массовую вакцинацию детей и подростков, я считаю, для этого нет никаких оснований. Дети в целом болеют все равно принципиально легче», — рассказал глава «Вектора» в эфире телеканала «Россия-1».

При этом Ринат Максютов отметил, что все же необходимо иметь в наличие инструмент для защиты детей. «Новые варианты коронавируса могут оказаться еще более чувствительными для детей и более опасными для них», — пояснил он.

Напомним, что с 5 июня в Москве уже начали проводить клинические испытания по прививанию детей с 12 до 17 лет. Всего планируется привить около ста подростков, а испытания будут проходить в течение года.

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Алтайская правда