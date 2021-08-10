ГОРНЯК22 10.08.2021
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Горняк22: Эксперты нашли связь между косметикой и женским бесплодием

Горняк22
12 часов Ago

Врачи назвали косметические средства, которые  могут спровоцировать бесплодие у женщин.

Они выяснили, что серьезное негативное  воздействие на женский организм оказывают косметические  средства с высоким химическим составом. Об этом пишет издание «Катуень 24» со ссылкой на ВашГород.ру

К вредным средствам «красоты» эксперты отнесли антибактериальное мыло, кремы против старения и лак для ногтей. По утверждению врачей, в такой косметике содержатся эндокринно-разрушающие химические вещества. Они негативно влияют на функцию яичников и повышают опасность преждевременных родов.

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Алтайская правда

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