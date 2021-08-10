Горняк22: За сутки 273 человека заразились COVID-19 в Алтайском крае. Хроника коронавируса

В Алтайском крае за минувшие сутки 273 человека заразились коронавирусом. Выздоровело 144 пациента. Смертей — 20.

По данным на 9 августа в ковидных госпиталях с COVID-19 лечатся 2 996 человек и 527 пациентов с вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии 771 пациент. К аппаратам ИВЛ подключили 243 человека.

Кроме того, 69 «бессимптомников» находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 616 пациентов с вирусной пневмонией, сходной амбулаторно долечиваются в условиях стационара на дому.

Краевой Минздрав развернул 4 686 коек, к кислороду имеют подключение 3 492, с ИВЛ – 335. В резерве 1 163 коечных мест.

В регионе за все время заразилось 64 575 человек, 4 416 из них – дети. Выздоровели всего 50 044 человек. Умерло 4 166 человек.

Из 64 575 заболевших коронавирус обнаружили в 15 534 случаях у больных внебольничной пневмонией, в 40 611 случаев – у заболевших ОРВИ, 8 430 заражений у «бессимптомников».

Всего в Алтайский край поступило 604 961 комплект вакцины. На утро 9 августа ставят прививку 525 514 человек. Из 112 832 человека получили первый компонент вакцины, 412 167 человек привиты полностью. 515 человек вакцинируются повторно.

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Алтайская правда