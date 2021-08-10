Горняк22: Главный эпидемиолог алтайского Минздрава повторно привилась от COVID-19

Ирина Переладова, главный эпидемиолог Алтайского края второй раз поставила прививку против коронавируса.

Для профилактики коронавирусной инфекции Переладова выбрала вакцину «Спутник V». Первый компонент вакцины ей сделали 18 июля, а 8 августа поставили второй укол. По словам медика, повторная вакцинация прошла без побочных действий.

Ирина Переладова рассказала «Вестям Алтай», что повторную вакцинацию прошли и члены ее семьи, в том числе и пожилые родственники, у которых есть хронические заболевания.

«Я на неделю раньше начала повторную вакцинацию и уже закончила её. Моим родным ещё предстоит сделать вторую прививку. Мы не хотим болеть коронавирусом, поэтому прививаемся», — поделилась эпидемиолог.

Напомним, Ирина Переладова стала первым медиком-добровольцем из Алтайского края, испытавшим на себе вакцину еще осенью прошлого года. Ее июльский тест на антитела показал 20 единиц.

Фото: "Вести Алтай"

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Барнаул

Алтайская правда