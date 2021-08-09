Горняк22: «Делаете жизнь комфортной»: Томенко поздравил жителей края с днем строителя

Виктор Томенко Фото: Виталий Барабаш

Томенко пожелал строителям здоровья, благополучия и новых перспективных проектов. Он поблагодарил их за ежедневный труд

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с днем строителя, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Обустраивая города и села, возводя жилые дома, социальные объекты и промышленные предприятия, вы делаете жизнь современного человека комфортной и уютной», – сказал он.

По его словам, в крае растут темпы строительства – в этом году в регионе построено 5,5 тысяч квартир. Также глава региона выразил благодарность строителям за то, что несмотря на пандемию, они продолжают внедрять современные технологии и повышать качество строительства.

Ранее сообщалось, что дефицит новостроек в Алтайском крае побил двухлетний рекорд.

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