Горняк22: В Госдуме предложили увеличить рабочую неделю для россиян

Работа. Усталость Фото: pexels.com

Таким образом в стране хотят восстановить экономику, разрушенную пандемией. Однако пока эта инициатива не рассматривается в правительстве

Депутат Госдумы Николай Арефьев предложил увеличить рабочую неделю в России, чтобы быстрее восстановить экономику, сообщает «Известия».

«Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке», — сказал он.

По его словам, в России нет возможности перевести производство на короткую рабочую неделю.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в свою очередь уточнил, что министерство не видит ярко выраженных предпосылок для введения в стране четырехдневной рабочей недели.

Напомним, что летом 2019 года Дмитрий Медведев выступил с инициативой о введении четырехдневной рабочей недели. По его словам, в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели и у людей появится больше времени на досуг.

Ранее треть россиян не поддержали введение четырехдневной рабочей недели. В минтруде заявили, что пока не видят предпосылок для ее введения.

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