Горняк22: Претендентами на место в алтайском заксобрании стали более 1,1 тыс. человек

Сессия АКЗС Фото: Пресс-служба АКЗС / Дмитрий Черских

На июньской сессии регионального парламента депутаты дали начало кампании по избранию нового созыва АКЗС. Выборы пройдут 19 сентября 2021 года

В Алтайском крае документы для выдвижения на выборы в АКЗС подали более 1,1 тысяч кандидатов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба краевого избиркома.

Так, из 1 113 кандидатов 920 претендентов выдвинуты по общекраевому округу, 193 – по одномандатным округам. 469 из них зарегистрированы. Девять партий представили краевые списки и девять – по одномандатным избирательным округам.

В АКЗС на пять лет будут выбирать 68 депутатов, 34 из них выберут по одномандатным избирательным округам, и 34 – по партийным спискам

Предыдущий состав был сформирован в 2016 году. Сейчас фракция «Единой России» имеет 43 депутата, ЛДПР – девять, КПРФ – восемь, «Справедливая Россия» – шесть. Два депутатских мандата вакантны.

Напомним, выборы в Госдуму и заксобрание Алтайского края пройдут в три дня, с 17 по 19 сентября. В них намерены участвовать все основные политические силы. Помимо «Новых людей», это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – за Правду», «Партия пенсионеров», «Яблоко», «Родина», «Коммунисты России».

ТОЛК