Горняк22: Более 130 человек пропали в Алтайском крае за первые месяцы лета

МЧС. Лес. Поиск Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Поисковики говорят, что летние месяцы для них жаркие во всех смыслах. Часто люди пропадают во время купания в водоемах или похода за грибами

В Алтайском крае за два месяца лета – июнь и июль – пропали 132 человека – 42 за июнь и 90 за июль, сообщает «Лиза Алерт».

Из них живыми нашлись 97 человек, мертвыми – 15. До сих пор волонтеры ищут семь пропавших. Число неподтвержденных заявок составило 14 штук.

По словам волонтеров, летние месяцы всегда бьют рекорды по количеству пропавших. Как правило, многие пропадают по пути в лес за ягодами и грибами. Поисковики опасаются, что в августе и сентябре число «потеряшек» будет только расти.

Ранее алтайские поисковики рассказали о поиске пропавших людей.

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