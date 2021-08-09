Горняк22: Россия заняла пятое место в командном зачете на Олимпиаде в Токио

сборная России по волейболу Фото: минспорта РФ

Торжественная церемония закрытия Олимпиады в Токио состоится сегодня, 8 августа. Несмотря на то, что игры еще идут, командное место России уже определено

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете на Олимпиаде в Токио, сообщает «Чемпионат».

В копилке у России 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали. Россия ещё может завоевать золото или серебро в женском гандбольном турнире, однако это не изменит ее позиции.

Победителем стала сборная США (39-41-33), на втором месте оказался Китай (38-32-18). Замкнула тройку лидеров Япония (27-14-17). Торжественная церемония закрытия Олимпиады в Токио состоится сегодня, 8 августа.

Ранее сообщалось, что бийчанин вместе со сборной по волейболу взял серебро Олимпиады в Токио.

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