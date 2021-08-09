Горняк22: В Бийске женщина пострадала из-за отказавших тормозов у автобуса

ДТП Фото: ЧП Бийск

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, скорая, МЧС. Причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняются

8 августа в Бийске произошло ДТП с участием автобуса и легковушки, сообщает «Барнаул22».

Предварительно известно, что у рейсового автобуса на дороге отказали тормоза. Он врезался в автомобиль Nissan, который в свою очередь сбил женщину, переходившую дорогу.

На кадрах видно, что у автомобиля смята передняя часть. О состоянии пострадавшей не сообщается.

Ранее сообщалось, что легковушка отлетела на тротуар после ДТП в центре Барнаула.

ТОЛК