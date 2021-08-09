Горняк22: Житель Алтая может сесть за рубку берез по просьбе знакомого

Дерево. Рубка. Лес Фото: "Новости Горного Алтая"

Мужчина полностью признал свою вину в содеянном и рассказал, что срубил деревья не для себя. Согласно статье, ему грозит до семи лет лишения свободы.

В Алтайском крае задержали 47-летнего мужчину за незаконную рубку семи берез, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Известно, что житель села Черх-Чуманка Баевского района бензопилой срубил семь берез в Панкрушихинском лесничестве. После этого он перевез бревна на автомобиле ЗИЛ в населенный пункт. Ущерб от его действий сейчас устанавливается.

Мужчина признался, что срубили деревья по просьбе знакомого. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на Алтае полиция получила анонимку о спиле трех берез на дрова в баню.

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