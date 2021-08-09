Горняк22: Более 300 алтайских педагогов бесплатно отдохнут в санатории в 2021 году

Учитель. Школа Фото: Толк

Путевки в санатории дают далеко не всем педагогам Алтайского края. Чтобы их получить, нужно соблюсти ряд необходимых условий

В 2021 году в алтайском санатории «Обь» отдохнут 320 педагогов. Сейчас там поправляет здоровья первая группа отдыхающих, сообщает пресс-служба правительства региона.

Также в этом году в санаториях отдохнуть смогут победители краевых конкурсов «Учитель года Алтая – 2021» и «Воспитатель года Алтая – 2021».

В минобрнауки края рассказали, что путевки получают педагоги один раз в пять лет. Однако им нужно соблюсти ряд условий: работа на постоянной основе, непрерывный педагогический стаж работы не менее десяти лет. Для победителей краевых конкурсов текущего года «Учитель года Алтая» и «Воспитатель года Алтая» достаточно иметь стаж в три года.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в санаториях Алтайского края отдохнули только 128 педагогов из 69 муниципалитетов. Такое количество путевок обусловлено эпидемией коронавируса и введенными ограничениями.

ТОЛК