Горняк22: В Алтайском крае новая неделя начинается с жары и дождей
Август. Лето. Погода Фото: pixabay.com
Последний месяц лета отмечается неустойчивым характером погоды: 30-градусная жара сменяется дождями, прохладными ночами и ветром
Днем 9 августа в Алтайском крае ожидается до +25…+30 градусов. Временами возможны дожди, местами сильные дожди. Также ожидаются грозы и град. Утром местами туман. Ветер подует восточный, 4-9 м/с, с порывами до 16 м/с, сообщает ЦГМС региона.
В Барнауле в понедельник около +26…+28 градусов, но к концу дня возможен дождь с грозой. Ветер восточный, 4-9 м/с.