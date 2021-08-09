Горняк22: Легковушка залетела под фуру на обочине на въезде в Барнаул
Место происшествия Фото: "В курсе22"/Instagram
Свидетели аварии говорят, что водитель Toyota подрезал другие авто и в итоге, потеряв управление, влетел под стоящий на обочине грузовик
Один человек пострадал при столкновении легкового автомобиля и фуры под Барнаулом. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.
Авария произошла на трассе перед Новым мостом вечером 8 августа.
По словам очевидцев, водитель автомобиля Toyota подрезал другие авто и в итоге, потеряв управление, влетел под стоящий на обочине грузовик.
Пострадал водитель иномарки – мужчина в возрасте около 30 лет. О его состоянии не сообщается.
Ранее «Толк» сообщал о том, что в Бийске женщина пострадала из-за отказавших тормозов у автобуса.