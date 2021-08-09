Горняк22: В Барнауле группа молодых людей устроила драку на дороге

Кадр из видео Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

Потасовка произошла возле пешеходного перехода — из-за угрозы наезда на людей водителям пришлось останавливаться и объезжать место конфликта по встречке

Несколько человек устроила драку на проезжей части улицы Эмилии Алексеевой в Барнауле. Об этом очевидцы рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул» соцсети «ВКонтакте».

Конфликт произошел поздно вечером 8 августа.

На кадрах, снятых одним из свидетелей, видно, как группа людей дерется на асфальте на дороге, еще несколько выбегают к ним.

Из-за угрозы наезда на людей водителям проезжавших мимо автомобилей пришлось останавливаться и объезжать место конфликта по встречке.

Причина конфликта и были ли в результате него пострадавшие – не сообщаются.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на федеральной трассе в Алтайском крае произошла массовая драка с «обочечниками».

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