Горняк22: Названо еще одно последствие ковида

Специалист рассказал, что еще может ожидать переболевших коранвирусом.

При коронавирусе происходит фиброз легочной ткани – переболевшие часто страдают одышкой и затрудненным дыханием. Кроме того, пациенты могут чувствовать дискомфорт в районе носоглотки. Об этом ТАССу рассказала врач Константин Хоманов.

Специалист подчеркнул, что переболевшие ковидом могут еще продолжительное время испытывать усталость, быструю утомляемость, а также снижение работоспособности и трудности с памятью. Обоняние и вовсе может вернутся в норму только через несколько месяцев.

Специалист подчеркнул, что дельта-штаммом все чаще заражаются молодые, и именно у этой группы переболевших наблюдается больше проблем с иммунной, дыхательной, нервной системами.

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Алтайская правда