Горняк22: Чтобы дети не пострадали. Врачи призвали взрослых поставить прививку до сентября

Врачи считают, что в России необходимо ускорить темпы вакцинации взрослых, чтобы избежать вспышек COVID-19 в школах.

Специалисты допускают рост числа заразившихся коронавиурсом с наступлением учебного года. Об этом сообщили ТАСС опрошенные эксперты.

«Скоро конец каникул, опять все приедут, привезут новые штаммы. Препятствия, чтобы дети могли друг друга заражать, нет: тесное общение в коллективе, дети как правило маски не носят . С появлением других, более заразных, штаммов это все может увеличиваться и увеличиваться», — сказал врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.

Чтобы избежать массовых заражений среди детей, нужно, прежде всего, привиться взрослому населению. Многие эксперты в вопросе защиты детей от короны делают ставку именно на вакцинацию взрослого населения.

Врачи напомнили, что вирус мутирует. Если в первую волну заражений среди детей почти не было, то на сегодняшний день число маленьких пациентов растет.

«Так как сейчас вирус стал прикрепляться гораздо более прочно, и нужно меньшее количество вирусных частиц, чтобы заразить человека, соответственно, меньшее количество вирусных частиц заражает детей. Сейчас нет посещения школ, поскольку в данный момент — каникулы, детские сады работают в сокращенном режиме, поэтому основные случаи заболевания — это семейные. 80% детей, начиная с грудного возраста, заражаются именно в семьях», — сказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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Алтайская правда