Горняк22: Три человека пострадали в массовом ДТП в Барнауле

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

На кадрах видно, что у иномарки сильно разбита передняя часть, отечественный авто также пострадал. Авария произошла на оживленном перекрестке

Утром 7 августа на проспекте Калинина в Барнауле произошло серьезное ДТП – столкнулись автомобили Subaru Forester и «Жигули», сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, водитель иномарки был сильно пьян. Травмы получила пожилая женщина, которая находилась в отечественном авто – ее увезла реанимация. Также у пассажира иномарки оказалась сильно разбита голова.

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, скорая, реанимация.

В ГИБДД по городу уточнили, что на перекрестке столкнулись автомобиля – Subaru Forester, Toyota RAV 4 и ВАЗ 2105. В результате аварии пострадали водители автомобиля Subaru и Toyota, а также пострадал пассажир автомобиля ВАЗ – 80-летняя женщина. Все пострадавшие доставлены в горбольницу №1.По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка

Ранее сообщалось, что автомобиль улетел в кювет после ДТП возле барнаульского поселка.

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