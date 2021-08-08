Горняк22: На Алтае туристы чуть не погибли из-за камнепада в горах

Фото: ГУ МЧС по республике Алтай

В Усть-Коксинском районе на склонах горы Белуха и в Кош-Агачском районе на Северо-Чуйском хребте сейчас сложилась опасная обстановка из-за проливных ливневых дождей

Туристов, которые собираются в горы Алтая, предупреждают о риске схода селей и камнепадов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В ведомстве рассказали, что семья из Кемеровской области ходила в поход на гору Белуху. Однако туристам пришлось прервать восхождение, так как это стало опасным. Они рассказали, что из-за обильных дождей в горах начались сели и камнепады.

По словам супруги, они уже спускались по склону, её муж спускался с помощью веревочного троса, как вдруг они услышали страшный грохот и увидели, как совсем близко летят огромные каменные глыбы. Муж чудом успел увернуться.

«Было очень жутко. Там сейчас действительно опасно. После дождей, почва размокла и очень подвижна. Камни летят, сходят сели», – сообщает она.

Их поход должен был продлиться до 20 августа, однако из-за угрозы они решили не рисковать жизнью и раньше времени снялись с маршрута.

Ранее сообщалось, что на Алтае запретили турпоходы на ледник Актру из-за селей и камнепадов.

ТОЛК