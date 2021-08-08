Горняк22: Врач рассказал об особенностях постковидного синдрома после «индийского» штамма

У людей, перенесших дельта-штамм коронавируса, может наблюдаться изменение голоса и длительное воспаления носоглотки.

Как рассказал врач-терапевт Константин Хоманов, слова которого приводит ТАСС, постковидный синдром после дельта-штамма имеет свои особенности. Так, люди могут долгое время чувствовать усталость, снижение памяти, изменения голоса. Кроме того, у них наблюдается длительное воспаленние носоглотки и отсутствие обоняния.

По словам врача, пациенты также могут испытывать одышку и чувство затруднения дыхания.

Все эти последствия проявляются вне зависимости от возраста.

Алтайская правда