Горняк22: Суперраспространитель. Один россиянин заразил ковидом полторы тысячи человек

Один человек в России заразил новой коронавирусной инфекцией сразу 1,5 тыс. россиян. Это максимальный случай суперраспространения в стране.

Как рассказал ТАСС руководитель филиала центра вирусологии «Вектор»в Екатеринбурге Александр Семенов, в России зафиксирован случай суперраспространения коронавируса. Так, один человек заразил сразу 1 500 граждан.

По словам эксперта,один пациент с ковидом стандартно заражает от двух до трех человек. При дельта-штамме этот показатель увеличивается от пяти до шести человек. А вот суперраспространитель может заразить намного больше.

Коронавирус максимально распространяется при социальных контактах. Если заболевший человек не надевает маску, садится в переполненный общественный транспорт, приходит на работу, то он может заразить огромное количество людей.

Семенов подчеркнул, что, к сожалению, вклад таких суперарспространителей в заражение других достаточно большой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Врач рассказал об особенностях постковидного синдрома после «индийского» штамма

Алтайская правда