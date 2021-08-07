Горняк22: В Подмосковье пять заключенных сбежали из изолятора

Тюрьма Фото: pixabay.com

В настоящее время одного сотрудника изолятора проверяют на причастность к случившемуся. Прокуратура организовала проверку по факту побега

6 августа в Истре Московской области пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС), сообщает региональная прокуратура.

По предварительным данным, заключенные сломали форточку для кормления в двери. После этого они выкрутили винты и сняли замок камеры с помощью гаечного ключа. Незамеченными они прошли через весь изолятор, на улице сбили навесной замок с ворот и скрылись.

Камеры наблюдения, установленные недалеко от изолятора, сняли пятерых заключенных вскоре после побега. В МВД отметили, что у сбежавших заключенных при себе нет оружия. Среди сбежавших оказался Александр Мавриди – убийца, проходящий по делу о заказном покушении на бизнесмена.

50-летний Александр Мавриди обвиняется в убийстве главы «Мясной империи» Владимира Маругова. По данным следствия, 1 ноября 2020 года Мавриди и его сообщник Паша Ахмедов пробрались в баню потерпевшего в деревне Аносино и застрелили его из арбалета.

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