Горняк22: Туристка с переломом двое суток ждала спасателей на горном хребте Алтая

Спасательная операция Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

Во время перехода реки женщина, которая шла в группе из четырех человек – членов ее семьи, повредила ногу. Для ее эвакуации понадобился вертолет

В Республике Алтай завершилась спасательная операция по эвакуации получившей травму туристки из Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

4 августа в ведомство поступило сообщение о том, что одному из членов незарегистрированной тургруппы в районе Северо-Чуйского хребта – у реки Маашей возле Аленкиных озер – требуется помощь.

Из-за труднодоступной местности и сложного рельефа на следующий день к месту происшествия из Красноярска вылетел вертолет Ми-8 авиационно-спасательного центра МЧС.

Выяснилось, что еще 3 августа во время перехода реки туристка повредила ногу. Женщина шла в составе группы из четырех человек – членов ее семьи. Муж и дети вытащили ее из воды, перевязали ногу и устроили ночлег.

Пострадавшую эвакуировали, ее жизнь вне опасности.

Кадры спасательной операции показали в МЧС.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на Алтае раненого туриста из Камчатки эвакуировали вертолетом.

ТОЛК