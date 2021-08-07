Горняк22: Власти сообщили о спекуляциях на поставках кислорода в госпитали Алтайского края

Медицинский кислород Фото: ako.ru

Речь идет о крупных поставщиках – местные наценки не допускают. В целом медучреждениям края в сутки сейчас требуется 52 тонны газа

В Алтайском крае регистрируют спекулятивное повышение цен на медицинский кислород в период повышенного спроса на него для ковидных госпиталей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя регионального Минпромэнерго Вячеслава Химочку.

«Есть спекулятивные вещи по крупным поставщикам», – заявил чиновник, на став уточнять названия предприятий.

При этом, по его словам, местные предприятия не допускают наценки. Химочка добавил, что власти намерены разобраться «кто и по чем торговал», однако сначала регион должен преодолеть очередную волну COVID-19.

Сейчас медучреждениям края в сутки требуется 52 тонны кислорода. Из этого объема местные предприятия, в том числе «Алтайский химпром», который может покинуть регион, производят в среднем семь тонн. Остальное завозят с Кузбасса и из Казахстана.

В конце сентября «АлтайСтройДеталь» запустит еще две установки по производству кислорода – на 10 тонн в сутки в Барнауле и на пять в Славгороде. Кроме того, к началу 2022 года предприятие должно возвести производственное здание для производства еще пяти тонн.

В середине июля минздрав Алтайского края рассказал, хватает ли госпиталям региона медицинского кислорода.

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