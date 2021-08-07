Горняк22: Медикам разрешили не носить противочумные костюмы в «красных зонах»

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Роспотребнадзор отменил обязательное ношение врачами противочумных костюмов в красных зонах. Теперь разрешено использовать как хирургический халат, так и медицинский с длинными рукавами.

В новых рекомендациях Роспотренадзора теперь разрешено использовать в качестве защитной одежды как защитный комбинезон, так и удлиненный хирургический халат. Также можно применять медицинский халат с длинным рукавом. Для защиты органов дыхания необходимо носить лицевые щитки и маски в зависимости от условий работы.

Когда пандемия только стартовала, казалось, что противочумный костюм – единственное средство защиты. Однако уже накопленный опыт показал, что возможно соблюдение разумного баланса между необходимой эпидемической безопасностью и условиями работы.

Как отмечают врачи, в противочумных костюмах очень сложно работать в жаркую погоду, кроме того, их проблематично утилизировать, пишет РБК.

Алтайская правда