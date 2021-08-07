Горняк22: На гребне третьей волны. Как работают в каменском ковидном госпитале

За пределами ковидных госпиталей будто и нет коронавируса. Мы расслабились. Возмущаемся, когда продавец в магазине требует правильно надеть маску, спорим на предмет принудительной прививочной кампании. А за плотно закрытыми дверьми красной зоны тишина – там не спорят, там борются за жизнь.

На локальном фронте

В каменском инфекционном госпитале, рассчитанном на 170 мест, 29 июля было 187 больных.

Разительное ухудшение ситуации по сравнению с декабрем прошлого года. Тогда в палатах лежали в основном пожилые люди, женщин и мужчин примерно поровну. Мало кто был на кислороде. Настроение было другим. Люди охотно общались, даже шутили. И лишь врачи понимали – это временная передышка.

Сейчас в палатах тишина. Нарушают ее лишь писк реанимационных аппаратов, бульканье кислородных пузырьков в настенных резервуарах, тяжелое дыхание больных пневмонией из-под кислородных масок, которые практически на всех. И редкая, приглушенная скафандром речь медработников.

Ковид помолодел, много больных 30–50 лет. Мужчин больше, чем женщин. В основном в тяжелом и среднетяжелом состоянии. В середине декабря в госпитале было 129 человек, в тяжелом состоянии в реанимации лежало только шесть пациентов, на аппаратах ИВЛ не было никого. Сегодня реанимация под завязку, семь человек на ИВЛ. Люди лежат в коридорах, потому что отделение переполнено.

Кислород – лекарство

Мы побывали здесь вместе с министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым. В региональном Минздраве, как пояснил его глава, принята стратегия постоянного мониторинга качества оказания медпомощи в ковидных госпиталях.

– Приехал посмотреть, как выполняются рекомендации, – обозначил цель своей поездки Дмитрий Попов. – Нам необходимо выработать единые подходы к оказанию помощи больным, чтобы она была одинаково эффективна и в ведущем госпитале Барнаула, и в госпиталях городов края. Реальные события можно оценить только при очном осмотре.

Осмотр начали с палат и разговора с больными. Главный врач Каменской ЦРБ Олег Войтов пояснял по ходу, что изменили. Показывает листы с почасовым мониторингом состояния пациента у кровати каждого больного. В госпитале полностью оборудована и готова к работе операционная на случай, если больным потребуется хирургическая помощь. Есть проблема – из двенадцати реанимационных мест полностью укомплектованы следящим оборудованием и аппаратами ИВЛ только восемь, аппаратура периодически выходит из строя, на время ремонта заменить ее нечем. Министр заверил, что помощь госпиталю будет оказана за счет перемещения медтехники из других больниц, поставок новой.

– Кислорода хватает? Легче с ним? – интересуется министр у пациенток. Получив положительный ответ, подсказывает: – Кислород для вас сейчас лекарственный препарат.

В каменском госпитале недавно завершена модернизация систем кислородоподачи. Ее мощность усилена в два раза. В больнице есть и мобильные концентраторы.

КТ не приговор

– Кормят достаточно? – спрашивает Дмитрий Попов мужчин в следующей палате. Те дружно гудят из-под масок, что всего хватает, еда нормальная, порции достаточные. – А на животе лежать вам предлагают? Не пренебрегайте этим способом облегчить легким работу. Валики используйте. Как лечат? Лекарства дают? Уколы и капельницы ставят? Пациенты кивают в ответ. Дмитрию Попову показали запас лекарственных препаратов госпиталя. Полный набор необходимых, определенных рекомендациями Минздрава России.

Молодая пациентка из Камня поступила в госпиталь по скорой в тяжелом состоянии после четырехдневного домашнего мучения с температурой выше сорока градусов, задыхающейся, с 75-процентным поражением легких. За десять дней стационарного лечения ей стало заметно легче, она нам улыбалась. Кислород уже не требовался.

Александр из Тюменцева в госпитале двадцатый день, надеется через день-два выписаться и поехать домой. Крепкий мужчина перенес пневмонию относительно легко. А вот его соседу намного хуже. Попадая в больницу, мужчины порой падают духом, теряя веру в себя и медицину. Министр успокаивает пациента: высокий процент поражения легких еще не приговор, снимок КТ – это всего лишь инструмент для установления диагноза. Больше скажут лабораторные исследования, на них и равняются врачи при определении состояния больного и назначении ему лечения.

Кстати, почти четверть пациентов каменского ковидного госпиталя из Тюменцевского района. Чем вызвана такая вспышка инфекции именно на этой территории, неясно.

Погружение в профессию

В госпитале сейчас работают десять врачей, 42 медсестры и 36 санитарок. Старшим коллегам помогают шесть студентов АГМУ и Каменского медколледжа. В коридоре Дмитрий Попов перекинулся парой фраз со спешащим к пациенту второкурсником медуниверситета Иваном Евсюковым. Парень работает санитаром около месяца, признается, что бывает непросто.

В этой же смене еще один молодой санитар, выпускник медколледжа Матвей Карцев. Там же сертифицированный медбрат, студент 5-го курса Института клинической медицины АГМУ, целевик Андрей Пожиданов. Парень до этого уже работал в Каменской ЦРБ санитаром в урологическом отделении. В прошлом году пойти в ковидный госпиталь побоялся – родители в возрасте, а прививки тогда еще не ставили. Этой весной всей семьей Пожидановы вакцинировались, и будущий доктор, сдав в июле сессию на отлично, сразу устроился в инфекционный госпиталь помогать старшим коллегам.

– На практиках и подработках успел многое повидать, даже в таких тяжелых условиях контролировать эмоции и работать уже могу, – делится студент. – Регистрируем поступающих, оформляем документы, ставим инъекции, раздаем лекарства. Санитаркам помогаем переворачивать, мыть больных, стелить и убирать постели. Женщинам тяжело, они рады мужской поддержке. Трудно смириться с тем, что так много людей уходит в мир иной от этой болезни, несмотря на все наши старания. Замечу, что тяжелых больных и летальных случаев нет среди пациентов, привившихся от ковида. Вакцинированные в госпитале есть, стойкий иммунитет после второй прививки формируется не меньше месяца. Но таких пациентов единицы, все они переносят болезнь в легкой форме, без тяжелых последствий. В этом я убедился лично.

Высокая цена

В Каменском районе, по данным на 29 июля, было вакцинировано 9150 человек, из них 2115 – селяне. Горожане в последнее время тоже активизировались, прививаются целыми коллективами.

– Коллективный иммунитет – это или массовая вакцинация, или массовая болезнь, – утверждает Дмитрий Попов. – Но вы сами сегодня видели, какой ценой для самих больных и для всей системы здравоохранения дается второй путь. Летальность коронавирусной инфекции очень высока, особенно для пожилых людей с букетом сопутствующих заболеваний. Вирус мутирует, занимает те ниши, где к нему еще нет иммунитета. Сегодня болеют дети, хотя раньше они были к этому вирусу нечувствительны. Болеют беременные.

Министр уверен, что коронавирус со временем ослабеет и, возможно, приобретет сезонность. Но до этого еще далеко. Сейчас медики готовятся к новой, четвертой волне, которая возможна осенью после возвращения в школы и сады ребятишек. Дети уже не просто бессимптомные переносчики коронавируса, они болеют. Симптомы схожи с ОРВИ – лихорадка, сухой непродуктивный кашель, слабость.

– Трудно всем. Вызов брошен в первую очередь системе здравоохранения. Мы сегодня находимся в здании роддома, который отдан под ковидный госпиталь и лишен возможности работать по профилю. Но мы этот вызов приняли, в кратчайшие сроки мобилизовав все мощности. Уровень оказания медпомощи в каменском госпитале достаточно высок. Некоторые моменты надо подкорректировать, реанимацию дооснастить. А в целом возможности здесь сегодня практически такие же, как в барнаульских госпиталях, – подводит итог Дмитрий Попов.

Справка

В Камне активно начали выявлять инфицированных детей в июне – тогда их было шесть. В июле уже 24. Все они лечатся амбулаторно. Взрослых каменцев на амбулаторном лечении было 261.

Алтайская правда