Горняк22: Задержанному за изнасилование жительницы Барнаула предъявили обвинение

Следственный комитет Фото: Следственный комитет РФ

Мужчине, который угрожал своей жертве ножом, инкриминируют пункт «б» части 2 статьи 131 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы

Следственный комитет предъявил обвинения 33-летнему жителю Барнаула в изнасиловании женщины. Ранее мужчину задержали по подозрению в преступлении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Вечером 2 августа в жилом секторе на улице Сухэ-Батора неизвестный мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 34-летнюю женщину.

Раскрыть преступление удалось в короткий срок – подозреваемого задержали уже на следующий день. Им оказался ранее неоднократно судимый житель краевой столицы.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ – изнасилование с применением насилия к потерпевшей, соединенное с угрозой причинения тяжкого вреда здоровью. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ТОЛК