Горняк22: Синоптик назвал сроки бархатного сезона на курортах России

Отдых Фото: pixabay.com

По словам ученого, бархатный сезон в этом году будет заметно короче, чем в прошлом, когда на курортах России он продлился практически до конца октября

В первой декаде сентября на российских курортах начнется бархатный сезон, который продлится до первой декады октября, заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

«Бархатный сезон наступит в первой декаде сентября, когда температура воды и воздуха станут близки между собой. Температура воды к этому периоду понизится до 23–25 градусов», – объяснил он.

По словам синоптика, ожидается, что в текущем году бархатный сезон будет короче, чем в прошлом.

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