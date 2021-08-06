Горняк22: Специалисты устранили повреждение на магистральном газопроводе Барнаула

Газ Фото: pixabay.com

Ранее управляющие организации и жителей предупредили об отключении газа, снабжение ресурсом обещали восстановить в районе 18.00

Специалисты устранили повреждение на магистральном газопроводе Барнаула, которое произошло в результате земляных работ. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии города.

«Сотрудниками «Русьэнерго» устранено повреждение на магистральной газовой трубе на пересечении улиц Партизанской и Челюскинцев», – говорится в сообщении.

Уточняется, что компания «Газпром газораспределение Барнаул» приступила к работам по подаче газа жителям. Ситуация находится на контроле в администрации города и Центрального района.

Днем 5 августа в районе пересечения улиц сторонняя организация проводила работы, в ходе которых техника задела подземные коммуникации. Под отключение газа попало более тысячи домов города.

ТОЛК