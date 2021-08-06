Горняк22: В Бангладеш 17 человек погибли от удара молнии по дороге на свадьбу

Молния Фото: pixabay.com

В 2016 году власти Бангладеш объявили молнии стихийным бедствием. В этом году от ударов молний погибло уже более 260 жителей

На северо-западе Бангладеш 17 человек погибли после удара молнии в лодку, на которой люди направлялись на свадебную церемонию, сообщает ТАСС.

Стало известно, что на реке Падме группа гостей пришвартовала лодку у берега и в этот момент в них ударила молния. 15 человек скончались на месте, еще двое умерли по дороге в больницу.

Еще 15 человек получили травмы. Их госпитализировали в местные больницы. Власти не исключают, что число погибших может вырасти.

Ранее в Индии 11 человек погибли от удара молнии при попытке сделать селфи. Всего в те дни гроза унесла жизни более 60 человек.

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