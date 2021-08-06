Горняк22: Детский лагерь «Горный орленок» на Алтае оштрафовали на 100 тысяч
Детский лагерь Фото: orlenokcamp.ru
Надзорное ведомство было намерено приостановить работу лагеря, однако его руководство отчиталось об устранении нарушений
Детский лагерь «Горный орленок» в Шебалинском районе Республики Алтай оштрафовали на 100 тысяч за грубые нарушения в работе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Ведомственная проверка показала, что перед началом смены только один из 25 работников лагеря прошел тестирование на COVID-19, а сотрудники пищеблока не прошли обследование на возбудителей кишечных инфекций.
Кроме того, выяснилось, что детей с признаками инфекционных болезней здесь оставляли в отрядах, а скоропортящиеся продукты хранили с нарушениями.
Роспотребнадзор был намерен приостановить работу лагеря, однако его руководство отчиталось об устранении нарушений.
Ранее «Толк» сообщал о том, что руководитель барнаульской спортшколы организовал незаконный лагерь для детей.