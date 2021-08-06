Горняк22: Эксперт объяснила, правда ли мотивационный планер помогает всё успеть

Ежедневник Фото: pixabay.com

Мода планировать все в своей жизни диктуется боязнью не успеть, а такой ежедневник — это журнал, который выполняет функции планировщика, личного дневника, альбома для творчества и списка целей

Планер или мотивационный ежедневник – это записная книжка, которая содержит разлиновку по часам и дням, а также поле для итогов и благодарностей, привычек и списка желаний, заявила клинический психолог Марина Рубайлова, сообщает «Слово и Дело».

«В твоем идеальном блокноте должно быть поле для ответов на вопросы: а жил ли я сегодня свой день, так как всегда хотел? Чувствах, любил, мечтал? Что я сделал действительно хорошо и кому это помогло?» – отметила Марина Рубайлова.

Психолог подчеркнула, что планер действительно неплохая вещь, но каждый в силах организовать его самостоятельно, исходя из своего темперамента и вида занятости. Разрекламированный дорогой ежедневник может быть бесполезен, если ты врач скорой помощи или холерик.

«Иметь план видения своей жизни и знать куда ты хочешь двигаться – необходимо, но важно понимать, что невозможно взять всё под контроль и оставлять место для спонтанности. При этом если у вас есть грандиозные планы, возьмите любую тетрадь, ручку и запишите то, что именно полезно и важно систематизировать.

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