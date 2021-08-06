Горняк22: В Алтайском крае 6 августа синоптики прогнозируют дожди и до +22 градусов

Ветер. Лето Фото: pixabay.com

Завершение рабочей недели ожидается под «аккомпанемент» дождя и прохлады. Однако уже в предстоящие выходные ожидается, что в регион вновь вернется жара до +30 градусов

Днем 6 августа температура воздуха в Алтайском крае составит +22…+27 градусов. В отдельных районах в этот день ожидаются кратковременные дожди, грозы, а местами по восточным районам пройдут сильные дожди, возможен град. Утром местами опустится туман. Ветер подует западный, 3-8 м/с, с порывами до 14 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле в пятницу до +22…+24 градусов, кратковременный дождь, гроза и западный ветер, 3-8 м/с.

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