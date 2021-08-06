Горняк22: «Фортуна на вашей стороне». Какими будут выходные 7–8 августа 2021 года
Удача. Бросок костей Фото: Free-Photos с сайта Pixabay
Первая рабочая неделя августа завершается. Приближаются выходные. Астрологи дали советы, чем заняться 7–8 августа, а каких занятий стоит избегать
Овен
Выходные будут благоприятным временем для Овнов. У представителей этого знака наступил период творческой и романтической активности. В плане здоровья Овнам стоит поберечь сердце.
Телец
Воскресенье будет не самым благоприятным днем недели. Возможно, придется решать семейные проблемы, а также вопросы, связанные с переходом на новый формат занятости. Представителей знака могут беспокоить проблемы пищеварения.
05 августа, 9:35
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Близнецы
Выходные будут удачными для Близнецов. Звезды на их стороне. Полезно будет найти время для искреннего общения с любимым человеком. Это один из лучших в году моментов для знакомств, особенно в поездках, пишет wday.ru.
Рак
Астрологи советуют находить время для романтики, даже решая материальные вопросы. В целом это хороший период для финансовых операций.
Лев
Суббота будет не слишком благоприятным днем. В любви представители знака смогут получить то, к чему стремятся. Достичь желаемого помогут запоминающиеся поступки и активность. Инициатива даст хороший результат и на работе.
Дева
В любви Дев ожидает нелегкая неделя. Возможно, хорошим вариантом будет некоторое время побыть в одиночестве. В работе не стоит позволять втягивать себя в авантюры.
Весы
Представителям знака нужны обновление эмоций, встряска. Весам захочется нового. В карьере и работе астрологи не советуют браться за новые дела.
Скорпион
Воскресенье будет не лучшим днем для Скорпионов. Однако в выходные к представителям знака вернется вкус жизни, иссякший за неделю. Астрологи советуют быть осторожнее за рулем и во время активного отдыха.
Стрелец
«Фортуна на вашей стороне», – обещают астрологи Стрельцам. Представители знака способны производить прекрасное впечатление. Отличный период для поездок и романтических отношений.
Козерог
Представители знака ощутят потребность в душевной гармонии. Им важно примириться с прошлым и настоящим. Астрологи советуют Козерогам не находиться в одиночестве.
Водолей
Водолеям будет сложно налаживать отношения с людьми. В работе стоит набраться терпения, и вскоре ситуация изменится к лучшему. Астрологи советуют не переохлаждаться во время купания.
Рыбы
Астрологи не советуют планировать отпуск на эти дни, потому что, вероятно, Рыбам придется решать проблемы с учебой, работой или поправкой здоровья. Если здоровье беспокоит, стоит найти время сходить к врачу.
Горняк22: «Весь посинел»: мать грудничка рассказала о ЧП в частной клинике Барнаула
Скорая помощь Фото: Анна Меньшикова, "Толк"
Женщина считает, что ее ребенку ввели дозировку, в пять раз превышающую назначение. Руководство медцентра эти обвинения опровергает
Мать восьмимесячного мальчика рассказала о том, как ее сын перенес передозировку препарата после укола в одной из частных детских клиник Барнаула. Пост об этом она опубликовала в своем Instagram.
По словам женщины, невролог назначил ее сыну прозерин внутримышечно. После инъекции в частной клинике отец привез малыша домой, где у него открылась сильная рвота.
«Он весь стал мокрый, на голове прям крапинки воды, как будто водой облили. Потом у него начинают трястись ручки. Весь посинел, начал терять сознание. Я его тормошу, чтоб не засыпал, одновременно звоню в скорую», – рассказала автор поста.
После приезда бригады ребенку вновь стало плохо: его опять начало рвать, затряслись руки и ноги, начали дрожать веки.
Малыша доставили в больницу. Ему поставили противорвотный укол, и только после этого его состояние улучшилось. Мать с ребенком отпустили домой.
Женщина считает, что медсестра в процедурном кабинете клиники перепутала дозировку, поставив 0,5 мл вместо 0,1 – то есть в пять раз больше.
По ее словам, после инцидента главврач медцентра связалась с ней, признала вину сотрудницы и пообещала ее уволить. Однако семья осталась неудовлетворенной таким финалом. Они намерены обратиться в прокуратуру.
Комментарий клиники
Между тем паблик go_barnaul опубликовал комментарий руководства клиники, где произошел инцидент.
Здесь отметили, что провели служебное расследование и выяснили, что «дозировка препарата введена правильно – 0,1 мл» по назначению, которое сделал врач другого медцентра.
«Описываемые симптомы, возникшие у ребенка, могут быть следствием побочных проявлений данного препарата (об этом указано в инструкции). Доктор должен был предупредить об этом родителей», – говорится в публикации.
Руководство принесло родителям извинения «за ошибочную информацию от медсестры», которая якобы сделала неверную запись в справке для отца ребенка.
Между тем прокуратура на основе публикаций в СМИ уже инициировала проверку.
Ранее «Толк» рассказывал о том, что женщина лишилась возможности иметь детей после операции в клинике Барнаула.