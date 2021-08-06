Горняк22: «Фортуна на вашей стороне». Какими будут выходные 7–8 августа 2021 года

Удача. Бросок костей Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

Первая рабочая неделя августа завершается. Приближаются выходные. Астрологи дали советы, чем заняться 7–8 августа, а каких занятий стоит избегать

Овен

Выходные будут благоприятным временем для Овнов. У представителей этого знака наступил период творческой и романтической активности. В плане здоровья Овнам стоит поберечь сердце.

Телец

Воскресенье будет не самым благоприятным днем недели. Возможно, придется решать семейные проблемы, а также вопросы, связанные с переходом на новый формат занятости. Представителей знака могут беспокоить проблемы пищеварения.

05 августа, 9:35

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Близнецы

Выходные будут удачными для Близнецов. Звезды на их стороне. Полезно будет найти время для искреннего общения с любимым человеком. Это один из лучших в году моментов для знакомств, особенно в поездках, пишет wday.ru.

Рак

Астрологи советуют находить время для романтики, даже решая материальные вопросы. В целом это хороший период для финансовых операций.

Лев

Суббота будет не слишком благоприятным днем. В любви представители знака смогут получить то, к чему стремятся. Достичь желаемого помогут запоминающиеся поступки и активность. Инициатива даст хороший результат и на работе.

Дева

В любви Дев ожидает нелегкая неделя. Возможно, хорошим вариантом будет некоторое время побыть в одиночестве. В работе не стоит позволять втягивать себя в авантюры.

Весы

Представителям знака нужны обновление эмоций, встряска. Весам захочется нового. В карьере и работе астрологи не советуют браться за новые дела.

Скорпион

Воскресенье будет не лучшим днем для Скорпионов. Однако в выходные к представителям знака вернется вкус жизни, иссякший за неделю. Астрологи советуют быть осторожнее за рулем и во время активного отдыха.

Стрелец

«Фортуна на вашей стороне», – обещают астрологи Стрельцам. Представители знака способны производить прекрасное впечатление. Отличный период для поездок и романтических отношений.

Козерог

Представители знака ощутят потребность в душевной гармонии. Им важно примириться с прошлым и настоящим. Астрологи советуют Козерогам не находиться в одиночестве.

Водолей

Водолеям будет сложно налаживать отношения с людьми. В работе стоит набраться терпения, и вскоре ситуация изменится к лучшему. Астрологи советуют не переохлаждаться во время купания.

Рыбы

Астрологи не советуют планировать отпуск на эти дни, потому что, вероятно, Рыбам придется решать проблемы с учебой, работой или поправкой здоровья. Если здоровье беспокоит, стоит найти время сходить к врачу.

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