Горняк22: Суд вынес приговор водителю КамАЗа, задавившему велосипедиста в Бийске

Суд вынес приговор новосибирской медсестре-садистке Фото: Фото: pixabay.com

Следствие доказало, что два года назад мужчина насмерть сбил человека. При этом сам подсудимый вину в содеянном не признавал

В Бийске суд вынес обвинительный приговор водителю КамАЗа, который насмерть задавил велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

ДТП произошло в июле 2019 года на улице Угольной.

Водитель грузовика перед поворотом не убедился в опасности маневра и сбил мужчину на велосипеде, от полученных травм пострадавший умер.

Обвиняемый пытался доказать, что не был за рулем автомобиля, однако не убедил суд.

Ему назначили три года колонии-поселения. Приговор вступил в законную силу.

Ранее «Толк» сообщал о том, что пПод Новосибирском водитель «КамАЗа» погиб в ДТП с грузовиками.

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