Горняк22: Российские школы и вузы перейдут на удаленку в зависимости от эпидситуации

Школа. Ученики Фото: Анна Меньшикова

Этот учебный год все российские школы должны начать в обычном режиме. Уроки не будут отменять даже в тех школах, где расположат избирательные участки

Школы, колледжи и педагогические вузы получат право самостоятельно принимать решение о переходе на удаленный режим обучения в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе, сообщает РИА Новости.

«Организация при реализации образовательных программ принимает решение об использовании дистанционных технологий с учетом эпидемиологической ситуации и исходя из принципа обеспечения освоения обучающимися», – сообщили в Минпросвещении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что организация должна создать для учеников и студентов образовательную среду с доступом к ресурсам, необходимым для освоения образовательной программы.

Ранее алтайские педагоги рассказали о плюсах и минусах пятидневки в школах. По словам одного из директоров, из-за перехода на пятидневку придется сократить образовательную программу.

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