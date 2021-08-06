Горняк22: Эпидемиолог рассказал, можно ли умереть после вакцинации от COVID-19

Вакцинация Фото: pixabay.com

Эксперт отметил, что после каждого летального случая, совпавшего с вакцинацией, собирают комиссию, которая должна установить, есть ли связь с прививкой

У определенного числа людей прививка совпадает с летальным исходом из-за основных заболеваний, но «после не значит по причине того», заявил екатеринбургский эпидемиолог, сообщает E1.RU.

По словам эпидемиолога, от введения вакцины умереть можно, но частота этого явления гораздо ниже, чем количество смертей от самой инфекции.

«На сегодняшний день есть доказанные случаи, когда осложнения и смерть связаны с вакцинацией из-за аллергической реакции и развития шока. В начале 2000-х две студентки скончались в течение 30 минут после прививки от клещевого энцефалита. После этого вакцина прошла полную реконструкцию», – объяснил специалист.

Эксперт отметил, что вакцинация действительно увеличивает риск тромбоза, но это касается РНК-вакцин, к которой относится Pfizer. У отечественных вакцин нет таких побочных эффектов.

«Если вакцина действительно приведет к смерти человека, это будет очень трудно скрыть. Росздравнадзор обладает полномочиями сбора информации об этих случаях. Каждый врач, который выявляет эту реакцию, подает ее в систему», – подчеркнул врач.

Ранее в России назвали число заболевших после полного курса вакцинации. В центре «Вектор» подчеркнули, что все зарегистрированные в России вакцины достаточно эффективно защищают привитых граждан от коронавируса.

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