Горняк22: Не хочу учиться, не хочу привиться. Эксперты рассказали о связи вакцинации и успехов в учебе

Готовность вакцинироваться среди россиян напрямую зависит от степени успеваемости. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску работы SuperJob.

В ходе опроса 2,5 тыс. человек были выявлены следующие закономерности. Среди тех, кто окончил школу с медалью, намного больше людей, прошедших вакцинацию – 46% и 34% соответственно. Среди отличников также процент привившихся больше, чем среди хорошистов – 40% и 36% соответственно. Однако и среди хорошистов высокий процент планировал вакцинироваться – 31% опрошенных. Троечники чаще других отказываются делать прививку – 39% респондентов.

Организаторы опроса отметили и гендерную разницу. Среди медалистов-мужчин привились 54%, а среди женщин с золотой и серебряной медалью только 41%. Процент привившихся среди троечников тоже выше у мужчин – 35% и 31% соответственно. Больше всего принципиальных антипрививочников среди женщин-троечниц – 48% опрошенных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Глава Роспотребнадзора России рассказала, что ситуация с COVID-19 в стране напряженная

Алтайская правда